X-Men: Marvel svela un importante retcon sulla morte di Cable

Le testate dedicate agli X-Men non sono nuove a mostrare intere tavole per rappresentare la morte di alcuni personaggi molto importanti, decidendo poi di ritrattare in qualche modo questi particolari eventi. È quello che è successo al mutante Cable, visti i dettagli descritti nel quarto volume della serie Cable.

Da allora la nazione mutante di Krakoa ha ospitato il giovane Cable, che vive con la famiglia Summers, e che è riuscito ad inserirsi bene nella comunità. Tuttavia il quarto numero di Cable, scritto da Gerry Duggan e disegnato da Phil Noto, ha rivelato un retcon sulla morte del personaggio.

Nella nuova serie Cable è entrato in possesso della Luce di Galador, una leggendaria spada aliena che è da sempre desiderata dagli Spaceknight, che vogliono usare il suo potere per trasformare la Terra in una nuova Galador, loro pianeta natio andato distrutto. Dopo uno sfortunato incontro, Cable offre loro una macchina del tempo per tornare sulla vecchia Galador. Per questo uccide il Cable del futuro, per impossessarsi del suo braccio cibernetico, dove è contenuto il dispositivo temporale.

Nelle tavole successive vediamo nuovamente Cable di fronte agli Spaceknight, stavolta con il braccio rubato, che si rivela invece il contenitore di un dispositivo nucleare, con il quale il mutante uccide gli avversari, prima di tornare su Krakoa. Sembra quindi che il vecchio Cable abbia sostituito il dispositivo per muoversi attraverso il tempo con una vera e propria bomba nucleare.

Cable sapeva già della sua imminente morte, e ha voluto salvare la Terra, grazie a quel dispositivo preso dal sé stesso del passato. Senza dubbio un incredibile colpo di scena, architettato molto bene dagli autori. Ricordiamo che X-Swords Creation si è mostrata in un fantastico trailer, e la Marvel ha già anticipato le cover dell'evento crossover.