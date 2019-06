X-Men: mostrato in una illustrazione il nuovo costume di Magneto

Le miniserie House of X e Powers of X di Jonathan Hickman rimodelleranno l'universo degli X-Men, introducendo una serie di cambiamenti non solo per quanto riguarda la mitologia degli eroi ma anche per i personaggi stessi. Tra questi figurano anche quelli estetici, come le modifiche ai costumi, in questo caso quello riguardante Magneto.

Il personaggio di Magneto è spesso associato ai colori viola e rosso, dal momento che il suo costume originale presenta una tonalità di rosso con accenti viola associati ad un iconico elmo. Il design che tutti conosciamo sta per tornare in Powers of X, ma i colori sono drasticamente differenti come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo. La gradazione principale del nuovo costume è un verde acceso ombreggiato da sfumature di nero.

Tuttavia, non è la prima volta che Magneto si presenta in un design differente. Quando si unì agli Uncanny X-Men (durante la fase rivoluzionaria dei ciclopi mutanti) sfoggiò un costume prevalentemente bianco con accenti neri, e ora sembra che il personaggio abbia abbracciato i toni del verde.

Il numero 1 di Powers of X è scritto da Jonathan Hickman e disegnato da R.B. Silva, e puoi trovare la descrizione ufficiale qui sotto:

"Temi il futuro! Il famoso scrittore Jonathan Hickman (Infinity, New Avengers) continua la sua rivoluzione negli X-Men. Intrecciandosi con House of X, Powers of X rivela i segreti del passato, presente e futuro dei mutanti, cambiando la prospettiva attraverso la quale guardi le storie degli X-Men."

Powers of X sarà disponibile il 31 Luglio. Se siete interessati al mondo degli X-men date uno sguardo al documentario sul primo numero della testata o all'approfondimento sui mutanti al cinema.