X-Men: mutanti buoni e cattivi uniti nel nuovo numero di House of X

L'ultimo numero di House of X ha continuato a reinventare alcuni dei personaggi più amati dell'universo Marvel Comics, gli X-Men. Il numero 5 di questa epopea preparata da Jonathan Hickman, e che tra poco culminerà con Dawn of X, ha cambiato ulteriormente le carte in tavola per il popolo mutante, riunitosi a Krakoa.

Essendo diventati una forza geopolitica importante dopo la creazione della nazione mutante di Krakoa, gli X-Men devono soltanto aprire i confini della propria nazione e acconsentire all'ingresso di altri personaggi. È questo ciò che succede in House of X numero 5, dove Magneto conferma che tanti paesi nel mondo hanno riconosciuto lo stato di Krakoa. E ora Xavier sta offrendo a tutti i vecchi nemici un'amnistia, invitandoli ad entrare nel nuovo paese, e molti hanno deciso di accettare.

Il numero 5 di House of X è una sfilata di questi cattivi mutanti che hanno più volte incrociato la strada degli X-Men: Apocalisse, Sebastian Shaw, Exodus e Mister Sinister, ma anche altri personaggi come Lady Mastermind, Mentallo, Animax, Wyldside, Selene, Emplate, Marrow, Frenzy e Calypso. Tutti hanno deciso di riunirsi a Krakoa sotto lo stendardo issato da Xavier per fortificare la nuova nazione mutante.

Wolverine, guardiano del paese, pensava che molti di questi non avrebbero accettato l'offerta, tra cui Apocalisse, eppure anche quest'ultimo ha accettato la proposta, ritenendo che la "Sopravvivenza del più forte" si possa manifestare anche in questo modo. Che futuro è stato riservato agli X-Men con l'arrivo delle prossime testate?