X-Men: i mutanti decidono di non riportare in vita un importante personaggio

Per i lettori dei fumetti dedicati agli X-Men e di altre storie di casa Marvel, la morte dei personaggi viene percepita come una cosa temporanea, un pretesto per ringiovanire le loro avventure dopo la loro rinascita. Nell'ultimo volume di Hellions però sembra che i mutanti abbiano deciso di riportare in vita Madelyn Pryor, clone di Jean Grey.

Ora che gli X-Men si trovano su Krakoa, la decisione finale riguardo la resurrezione dei mutanti è in mano al Consiglio Silenzioso, organo amministrativo dell'isola, che deve scegliere chi riportare in vita dopo i sanguinosi eventi che hanno segnato la missione degli Hellions per distruggere un laboratorio di clonazione.

Nell'ultimo volume della serie è stato rivelato che Madelyne Pryor, vecchia fiamma di Ciclope e Havok, si trovava al laboratorio per vendicarsi del fatto di essere stata esclusa da Krakoa. Dopo essere stata facilmente respinta dagli Hellions, arrivano in suo soccorso i Marauders originali, trasformati da Madelyne stessa in zombie, e fermati immediatamente da John Greycrow, che ha poi indirizzato i suoi proiettili verso Pryor, uccidendola.

Tornati a Krakoa assistiamo alle decisioni del Consiglio, che affermano di voler riportare in vita i Marauders caduti, ma di non poter fare altrettanto per Madelyn, poiché si tratta di un clone e questo andrebbe contro i loro protocolli. Nella tavola che trovate in calce potete vedere la disperazione di Havok dopo aver saputo la terribile notizia.

Ricordiamo che Marvel ha svelato un importante retcon sulla morte di Cable, e vi lasciamo all'enigmatico trailer di X-Swords Creation.