X-Men, i mutanti si uniscono allo scontro in King in Black: Marauders

L'esercito di Knull ha devastato il mondo dando a qualsiasi cosa un restyling da simbionte, compresi alcuni dei supereroi più amati dal pubblico. Come anticipato nella preview della nuova serie King in Black: Marauders, diversi X-Men hanno subito questo trattamento.

Il primo volume di King in Black: Marauders, scritto da Gerry Duggan e illustrato da Luke Ross, seguirà le vicende di Kate Pryde, Bishop, Pyro, Iceman e Lockheed mentre cercano di sopravvivere ai Knull. Nel mentre, i mutanti cercheranno di salvare i loro compagni dai simbionti.

Nell'anteprima di questa prima uscita viene evidenziato che uno di questi compagni è Tempesta, trasformata in simbionte insieme a Ciclope. Nel mentre, i Marauders tenteranno di salvare i bisognosi, come ad esempio dei cittadini rintanati in un vascello attaccato da dei draghi.

Intitolato "The Queen in red sails", il fumetto vedrà "la regina rossa Kate Pryde e il suo equipaggio di Marauders salpare contro le forze Knull. Il capitano si sta impegnando a combattere per i bisognosi, ma con un disastro globale come questo ci sono molte persone in cerca di aiuto". Il gruppo sarà costretto a fronteggiare Ciclope e Tempesta? Nel frattempo, è stata annunciata una nuova serie X-Men dedicata a Nightcrawler. Un'elezione popolare sceglierà la nuova formazione X-Men.