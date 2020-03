X-Men: il primo numero di Cable ci dà un assaggio del vecchio veterano che conoscevamo

La scorsa settimana Marvel Comics ha immesso sul mercato una nuova serie incentrata su Cable, facente parte del corposo rilancio editoriale degli X-Men, Dawn of X. I lettori più incalliti dei mutanti sapranno che, negli anni precedenti, il personaggio era andato incontro alla morte durante l'evento Extermination.

Il suo assassino si rivelò essere una versione più giovane del personaggio, tuttavia il primo albo della nuova pubblicazione suggerisce il ritorno del Cable a cui eravamo affezionati. Dalle vicende di Extermination, la sua vita è stata totalmente sconvolta.

Cable ha preso parte ad una spedizione insieme ai membri del suo ex gruppo ricognitivo, l'X-Force. Nel frattempo il Professor X ha cambiato drasticamente lo status quo della sua specie, fondando la paradisiaca nazione mutante in cui dimora attualmente, Krakoa.

All'interno nel primo numero, lo vediamo collaborare con Armor e Pixie per salvare una giovane che si aggirava nel territorio di Monster Island. Nel bel mezzo della sortita, si imbatte in una spada che molto tempo fa apparteneva a un'antica Space Knight.

Le pagine finali, però, mostrano una particolare tavola che ci trasporta in "Un altro tempo. Un altro luogo", nel quale rivediamo il vecchio Cable a caccia di qualcuno. Non è chiaro, al momento, se si tratti di un Cable appartenente a una differente linea temporale; ad ogni modo sembra evidente la volontà da parte degli autori di riportare in auge la versione più amata del personaggio.

