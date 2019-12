X-Men: il terzo numero di New Mutants riscopre delle vecchie conoscenze

All'interno del nuovo corso degli X-Men, molti mutanti hanno raggiunto la paradisiaca isola di Krakoka, dove hanno trovato un luogo sicuro e accogliente in cui vivere in concordia. Non tutti però hanno deciso di lasciare la terra, chi per scelta personale e chi per costrizione del governo, che in alcune parti del mondo ne vieta il trasferimento.

Nel terzo numero dello spin-off New Mutants - scritto da Ed Brisson e disegnato da Flaviano - un gruppo di mutanti investiga sull'identità di coloro che non hanno ancora raggiunto l'oasi di Krakoa, finendo per imbattersi in alcuni volti conosciuti.

Il capitolo si apre con Armor e Glob Herman che si stanno intrattenendo sull'isola, improvvisamente però, Armor è sbigottito dal numero di mutanti che non si sono ancora trasferiti, perciò contatta Sage per capire la corrispondenza degli assenti.

Mettendosi a investigare, Armor, Glob, Manon e Maxine lasciano Krakoa, e il portale da cui spuntano fuori li trasporta in una misteriosa fattoria. A questo punto bussano alla porta e, inaspettatamente, vengono accolti da alcuni ex studenti che frequentavano la scuola di Xavier, Beak e Angel Salvadore.

Entrambi non vissero un bel periodo mentre erano a scuola: Beak soffriva di seri problemi di autostima, mentre Angel - a causa delle violenze subite in ambito domestico - sviluppò dei traumi che non le permettevano una frequentazione serena. Fortunatamente, i due si sono sposati e hanno avuto diversi figli, lasciandosi alle spalle le angosce del passato.

Nonostante ciò, sono turbati da una rara malattia che affligge il padre di Beak, a causa della quale è rimasto in uno stato catatonico. Questo è il motivo che ha trattenuto Beak ed Angel dal trasferirsi sull'isola.

Dopo aver appreso la terribile notizia, Armor è intenzionato a ritornare a Krakoka per recuperare delle medicine da somministrare al padre di Beak, ma prima di partire, compare una nuova minaccia che li attacca.

