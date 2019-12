X-Men: l'ultimo numero riaccende una vecchia rivalità tra due personaggi

La nuova era degli X-Men ha completamente ribaltato le convenzioni dei mutanti, i quali ora vivono sull'isola di Krakoa e per loro il concetto di morte è divenuto ormai irrilevante, grazie al potere di alcuni membri noti come "I Cinque". Sono stati rivisti anche i rapporti tra alcuni personaggi, e riaccese delle storiche rivalità.

Il terzo numero degli X-Men, infatti, riattizza i contrasti tra Jean Grey ed Emma Frost. I fan di lungo corso della testata si ricorderanno che Ciclope iniziò una relazione con Emma prima della morte di sua moglie - Jean.

Successivamente Ciclope perse la vita e in quel lasso di tempo Jean fece ritorno, ora - finalmente - sono di nuovo tutti vivi e riuniti sull'isola di Krakoa. Per quanto riguarda Jean ed Emma, la loro interazione finora è stata ai minimi storici, ma nelle pagine dell'ultimo capitolo hanno una piccola scaramuccia causata dalla relazione con Ciclope:

Emma: "Nonostante il vento, nessun capello fuori posto"

Jean: "Emma, carino da parte tua presentarti. Devo dire che amo quelle scarpe"

Emma: "Grazie Jean, mi piacerebbe prestartele ma credo che siano un paio di taglie di troppo più piccole"

Jean: "Sei così gentile, ma non sono abituata a prendere in prestito, quella è una tua abitudine, non è vero?

Emma: "Ahahah... me lo merito. Vuoi prendere un drink più tardi?

Jean: "Sicuro. sarai tu a pagare"

Emma: "Come sempre. Va bene, ora che siamo tutto riuniti, qualcuno può spiegarmi perché ho questo mal di testa?"

Il rapporto tra le due verrà approfondito nel prossimo one-shot dedicato a Jean Grey ed Emma Frost, a cura di Jonathan Hickman e Russel Dauterman.

Inoltre, il terzo numero della testata ha introdotto un nuovo gruppo di villain. Il ritorno di un importante personaggio sconvolgerà tutto l'universo degli X-Men.