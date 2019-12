X-Men: il terzo numero della testata rivela un nuovo gruppo di villain

Il progetto Dawn of X ha aperto un nuovo corso per la serie degli X-Men, che arrivata al terzo numero di pubblicazione - presenta ai lettori un nuovo gruppo di villain che minaccia l'integrità dei mutanti sulla paradisiaca isola di Krakoa.

Durante l'ultimo capitolo, veniamo a conoscenza dell'habitat di un satellite di Krakoa, localizzato nelle Terra Selvaggia, un ecosistema preistorico nascosto in Antartide. Alcuni degli X-Men vi stanno coltivando dei fiori di Krakoa, quando vengono aggrediti da un gruppo di antagonisti, arrivato sul posto attraverso un passaggio segreto dell'isola.

La compagnia di villian prende il nome di "Hordeculture", e comprende al suo interno quattro scienziate anziane: Augusta Bromes, Opal Vetiver, Lily Leymus, Edith Scutch - esperte in biotecnologia e botanica. Nel numero è presente un trafiletto che illustra alla perfezione il background narrativo dei personaggi appena citati:

"L'Hordeculture è un gruppo collaborativo di agrochimici, biotecnologi, e bioingegneri, specializzati nella manipolazione genetica e nella propagazione di tutto ciò che riguarda la botanica. Il loro obiettivo è lo spopolamento radicale dell'umanità e il ritorno del pianeta a quello che considerano uno stato incontaminato."

Il gruppo di villain aveva già messo in moto il loro piano genocida, ma dopo l'emersione di Krakoa ha incominciato a temere che non sarebbe bastato per piegare anche la popolazione mutante. Grazie alle loro abilità hanno in programma di convincere Krakoa, e il gruppo si è già dimostrato abbastanza in grado di alterarne la biologia e di conoscerne i segreti.

Inoltre, hanno impegnato in un combattimento ravvicinato Ciclos, Emma Frost e Sebastian Shaw. Alla fine del numero, Emma ammette che al momento gli X-Men "hanno un po' di problemi".

Un teaser degli X-Men pubblicato qualche giorno fa mostra una nuova squadra in arrivo nel 2020. A proposito di villain, il secondo numero di X-Force ha reintrodotto un gruppo storico di antagonisti.