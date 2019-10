X-Men: nella nuova collana ritroveremo alcuni celebri villain

House of X e Powers of X, collane dedicate ai celebri mutanti, si sono appena concluse. L'impatto che hanno avuto su personaggi quali Magneto o Charles Xavier è stato enorme, e ora, dopo aver letto le prime informazioni su X-Men: Dawn of X, scopriamo che nel corso dei numeri ritroveremo alcuni dei villain più celebri.

Il primo numero della serie si è aperto con un'importante missione per Ciclope e il suo gruppo: liberare dei mutanti rinchiusi nei laboratori di Orchis. Tutto sembra andare per il meglio, fin quando non trovano un paziente molto particolare, non si tratta di un umano, ma neanche di un mutane. In poco tempo capiscono subito di trovarsi davanti ad un "Children of the Vault".

Il personaggio appratente a questa nuova razza postumana non rivela molto di sé, lasciando i fan a domandarsi i motivi per lo strano stile in negativo della pelle. Quello che Ciclope e gli altri riescono a scoprire è che la misteriosa prigioniera si chiama Serafina. Come ricorderete i "Children of the Vault" sono stati introdotti nel mondo degli X-Men nel 2002, creati da Mike Carey e Chris Bachalo. Jonathan Hickman non ha mai nascosto la sua grande passione per questi personaggi, il cui scopo era quello di eliminare gli esseri umani e i mutanti per prendere il possesso della Terra.

Siamo sicuri che qualcosa in più verrà svelato nel corso del secondo volume della nuova collana dedicata ai celebri personaggi Marvel, mentre aspettiamo vi lasciamo con la la risposta di Hickman alle critiche verso X-Men: House of X.