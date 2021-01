X-Men: la nuova formazione mutante sarà scelta da un'elezione popolare

Con l'arrivo di House of X e Power of X gli X-Men e la popolazione mutante hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma questo processo pare non essere ancora concluso, a breve gli appassionati ammireranno un ennesimo entusiasmante scossone.

Con la conclusione del torneo X of Swords, il Quiet Council ha ancora dei posti liberi a cui poter ambire e in X-Men #16 viene svelato che Magneto e Xavier, che inizialmente avevano suggerito i nomi di Ciclope e Jean Grey, vogliono occupare quelle posizioni. La motivazione per cui questi ultimi due hanno rifiutato un posto nel consiglio è semplice: stanno formando una nuova squadra X-Men.

Quando Magneto chiede loro se hanno già deciso chi farà parte del team, Ciclope risponde in maniera del tutto inaspettata. "Potrei sempre scegliere una squadra che porti a termine il lavoro ma... questo mi sembra sbagliato. Se gli X-Men lavorano per le persone, allora abbiamo pernsato che sarebbe stato meglio lasciare la decisione a loro".

Dunque, sarà un'elezione popolare a decidere i futuri X-Men. La "Election of the X-Men", proprio come una vera campagna elettorale, prevede dei poster elettorali e dei partiti da votare. In uno dei manifesti apparsi è possibile osservare la descrizione di tale elezione.

"For The People. Gli X-Men sono gli eroi di Krakoa. Per il popolo, composto dai mutanti della nostra grande nazione. Nei prossimi giorni, annunceremo le date delle nostre elezioni annuali degli X-Men e accetteremo le candidature per i rappresentanti. Questo sarà seguito da un voto formale e poi dalla presentazione della squadra al primo Hellfire Gala". E voi cosa ne pensate? Chi votereste? Uno degli antagonisti più insidiosi di X-Men ha fatto il suo ritorno. Gambit può attingere a una nuova fonte di energia in X-Men.