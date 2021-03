X-Men: Nuova ristampa per Demon Days, fumetto di Peach Momoko, con cover inedita

Mentre aspettiamo di conoscere il nome del nuovo membro degli X-Men, vediamo la copertina inedita disegnata da Peach Momoko e creata per la seconda ristampa del volume di apertura della collana Demon Days.

In calce alla notizia trovate l'illustrazione dedicata ai personaggi che conosceremo nel corso dei cinque numeri dedicati a Demon Days: X-Men, opera che ricrea in modo molto originale l'universo degli X-Men. Il primo volume, pubblicato in America lo scorso 3 marzo, ha riscosso un notevole successo vendendo oltre 200 mila copie e portando la Marvel ha creare una seconda edizione dell'opera. Per l'occasione quindi, Peach Momoko ha deciso di creare una copertina diversa, condividendo questo messaggio con i giornalisti di ComicBook.com: "Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato al fumetto e tutti i fan che li hanno letti. Sono senza parole, grazie e ancora grazie".

Per chi non lo sapesse, la collana sarà composta da cinque volumi e ci mostrerà le avventure della protagonista, dotata di una spada dai poteri psichici e che dovrà difendere un villaggio da un attacco di demoni. Per ora non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, in attesa di altre informazioni, vi segnaliamo questa notizia che ci mostra due famosi X-Men con i loro storici costumi.