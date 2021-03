X-Men: i nuovi costumi indossati dai mutanti per l'Hellfire Gala

In occasione della festa mutante più esclusiva e grande di sempre, l'Hellfire Gala, i mutanti degli X-Men sfoggeranno una serie di nuovi e stilosissimi costumi. Scopriamo il design degli abiti che Ciclope, Tempesta e gli altri si troveranno a indossare!

In occasione dell'Hellfire Gala, che si svolgerà sulle pagine di Planet-Size X-Men, Marvel Comics svelerà la nuova formazione degli X-Men. In attesa di quel momento, ecco un'anteprima dei costumi che i mutanti si troveranno a indossare. Realizzati dalla matita di Russell Dauterman, questi nuovi abiti attingeranno sia dal mondo della moda che dall'iconica storia degli X-Men.

"Il mio pensiero generale era che il design dei costumi per il gala dovesse attingere dalla moda dei mutanti, e non da quella degli abiti umani di alta moda", ha rivelato l'illustratore a Entertainment Weekly. "I look fanno riferimento e prondono ispirazione dalla couture di Moschino, Givenchy, Versace, Gaultier, Gucci e altri. Ho anche attinto dai costumi del passato dei personaggi".

Planet-Size X-Men, nuova serie a fumetti in cui si sviluppa l'Hellfire Gala, si dividerà in ben 12 numeri in cui potremo ammirare la notte più fashion ed esclusiva del mondo mutante. In attesa del primo numero, che arriverà nei negozi di fumetti a giugno, ecco tutte le informazioni su X-Men Hellfire Gala. Demon Days è in ristampa con una cover inedita di Peach Momoko.