X-Men: online la sinossi del quarto volume della collana scritta da Jonathan Hickman

È un momento molto importanti per i supereroi mutanti creati da Stan Lee: oltre ad una nuova serie spin-off degli X-Men, Ciclope, Charles Xavier e gli altri sono anche i protagonisti dell'attesa serie scritta da Jonathan Hickman. Scopriamo la sinossi ufficiale del numero quattro della collana.

Il volume sarà arricchito dai disegni di Leinil Francis Yu, inoltre in calce alla notizia potete ammirare la splendida cover, in cui oltre ai due capi delle fazioni dei mutanti, Charles Xavier e Magneto, vediamo anche un formale Apocalypse. Ecco un breve riassunto della trama: "I mutanti sono il futuro! I leader di Krakoa partecipano ad un forum economico per mostrare agli umani cosa sia il vero potere". Le due opere prequel, scritte da Jonathan Hickman, hanno anticipato la costruzione di un nuovo stato abitato dai mutanti, liberi quindi di poter vivere la loro vita senza compromettere gli enormi poteri a loro disposizione, e finalmente nella serie principale, chiamata semplicemente X-Men, vediamo le ripercussioni mondiali di questo gesto. Ora non resta che aspettare il prossimo primo dicembre per poter finalmente leggere il numero quattro della serie dedicata ai mutanti.

Si sa che i numerosi universi paralleli dei fumetti Marvel, e non solo, possono essere un po' confusionari, per questo il celebre autore ha voluto spiegare la presenza di un personaggio degli X-Men in due linee temporali diverse.