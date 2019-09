X-Men: Panini Comics presenta Powers of X e House of X insieme all'ordine di lettura

Le nuove avventure degli X-Men stanno spopolando da qualche mese negli Stati Uniti d'America grazie alle due storie House of X e Powers of X. Le due linee narrative ideate da Jonathan Hickman si intrecciano e scambiano, creando un filone di storie unico che compone Dawn of X e che creerà il nuovo importante universo degli X-Men del 2020.

L'ambizioso progetto di Hickman viene descritto da Panini Comics, editore che nei prossimi mesi porterà House of X e Powers of X in Italia e che ci darà quindi l'opportunità di leggere in italiano le avventure degli X-Men.

Innanzitutto, una delle domande a cui risponde l'editore è quella se è possibile leggere le due storie separate. Ovviamente la risposta è stata no, a causa degli elementi e dettagli che uniscono le trame delle due testate, obbligando il lettore a saltare da House of a Powers of X e viceversa a seconda della pubblicazione. E proprio su quest'ultimo dettaglio, Nicola Peruzzi di Panini Comics si sofferma per chiarire le idee sui contenitori che accoglieranno queste nuove trame.

Ogni giovedì del mese avremo una storia degli X-Men, alternata tra House of X e Powers of X con cadenze quindicinali che andranno momentaneamente a riempire i contenitori Gli Incredibili X-Men e I Nuovissimi X-Men. L'ordine scelto sarà quello migliore per la lettura delle storie, pertanto avremo House of X 1, Powers of X 1, House of X 2, Powers of X 2 e così via, ad eccezione delle due sequenze Powers of X 2 e 3 e House of X 3 e 4 che saranno pubblicati una settimana dietro l'altro e non alternandosi.

Il debutto deciso da Panini Comics per House of X è previsto per Lucca Comics and Games 2019, che darà quindi il via all'Alba dei nuovi X-Men in Italia.