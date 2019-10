X-Men: perché Jean Grey è ritornata ad indossare il suo costume classico? Hickman risponde

Le due più recenti serie degli X-men, House of X e Powers of X, non solo hanno stravolto l'universo dei mutanti, ma ce li hanno anche presentati con un look differente, e tra tutti spicca sicuramente quello di Jean Grey, ritornata ad indossare il suo costume classico.

Il personaggio, infatti, è ritornato a esibirsi con il costume di Marvel Girl, che aveva sfoggiato in passato durante gli ultimi numeri della Silver Age degli X-Men. Una scelta decisamente in controtendenza rispetto all'aspetto più moderno degli altri mutanti.

Hickman ha spiegato il motivo di questo ritorno al passato ad Adventures in Poor Taste, dicendosi sorpreso del fatto che i fan ancora non lo abbiano ancora individuato:

"Non mentirò, sono rimasto abbastanza deluso. Ero piuttosto sicuro del fatto che tutti avrebbero colto il motivo nel momento dell'uscita di House of X. Per non fare nessuno spoiler sulla storia, vi dico semplicemente di andare indietro e di guardare al periodo più famoso in cui il personaggio si è mostrato in questo costume. Dovrebbe aiutarvi a capire".

Il momento a cui si riferisce Hickman coincide con il numero 137 di Uncanny X-Men, nel finale della Saga di Dark Phoenix. Jean si era liberata dal potere della fenice. Lei e gli X-Men si stavano preparando a combattere la Guarda Imperiale Shi'ar, e Jean scelse di andare allo scontro con il suo classico costume di Marvel Girl.

Quando Ciclope le chiese perché avesse quel costume, rispose:

"Non ne sono sicura: nostalgia? Orgoglio? Ho iniziato come Marvel Girl. Ed è così che finirò".

I fan degli X-men possono ricollegare questo evento a quelli più recenti di House e Powers of X. Inoltre, il numero uno della nuova serializzazione degli X-Men, sempre scritto da Hickman, rivela che Jean al momento vive con Ciclope e la loro famiglia allargata nell'Area Blu della Luna, ovvero la luogo in cui andò in scena la battaglia tra gli X-Men e la Guardia Imperiale.

Hickman ha poi anticipato che presto vedremo Jean con un nuovo guardaroba, dato che l'artista Russell Dauterman avrebbe serbo molte idee per il personaggio:

"Dauterman sta progettando del nuovo materiale per Jean, e ora sta indossando una versione di alcune delle sue nuove suit (verde e dorata, come tutti i suoi costumi dovrebbero essere)".

