X-Men: La Marvel parla del prossimo momento seminale della serie all'interno di un video

Ultimamente la Marvel si sta concentrando molto sugli X-Men, con documentari e annunci di nuove testate che amplieranno l'universo dei Mutanti. Proprio oggi è stato pubblicato un video dalla Casa delle Idee per informare gli appassionati sulla direzione che prenderà il franchise, diamogli un'occhiata.

Il filmato anticipa il futuro degli X-Men sotto la guida dello storico sceneggiatore della serie, Jonathan Hickman. La Marvel annuncia che la nuova serie gestita da Hickman rappresenterà un momento seminale all'interno del brand. Di seguito, le parole dello scrittore:

"Le ragioni per cui sono stato scelto per la nuova run è per applicare il mio stile su di essa. Al contrario, sarei stato uno sceneggiatore di una versione "neutrale", generica degli X-Men. Invece da artista, voglio imprimere il mio stile e coniare la mia versione unica."

La nuova era di Hickman inizierà con le due nuove miniserie House of X e Powers of X. Lo sceneggiatore si esprime sul fatto che, nonostante la nuova run sarà completamente originale, verrà costruita sulle fondamenta che l'hanno preceduta:

"La potenza dell'universo Marvel risiede nella coerenza che contraddistingue la sua continuity, come se stessimo raccontando la stessa storia per 50 anni. Quello che voglio fare è creare una linearità all'interno delle nuove testate, cosicché le storie al loro interno possano risultare uniformi e interessanti anche per il lettore, sia che abbia approcciato con il numero 1 o con il 50 o il 60."

Hickman è al lavoro con l'editor Jordan D.White su queste nuove serie, e quest'ultimo dice di esser stato sbalordito dall'ambizione di Hickman:

"Jonathan è venuto nel mio ufficio per una riunione e ci ha spiegato il suo piano. Ciò che accadrà in House Of X e Powers of X non andrà ad impattare solamente sui 5 personaggi protagonisti, è una storia che avrà delle conseguenze su tutto l'universo Marvel."

White conclude dicendo:

" Penso che sia davvero eccitante. Il materiale che è stato preparato per X-Men cambierà davvero le cose. La prima volta che Hickman me lo venne a dire ero piuttosto titubante, e gli avevo detto che non saremmo stati in grado di farlo. Più ci pensavo e più mi dicevo 'Aspetta, e se ce la facessimo? Rimasi impressionato da quanto le idee di Hickman fossero brillanti e ambiziose, purtroppo non posso dirvi perché."

Si rumoreggia, inoltre, che nel nuovo corso di X-Men avverrà la morte del Professor X.