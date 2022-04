X-Men Red, nella preview della nuova serie i mutanti Marvel approdano su Marte

Con la pubblicazione di Immortal X-Men #1, il rilancio delle testate mutanti Destiny of X ha avuto ufficialmente inizio. Tra le testate coinvolte nell'operazione troviamo anche X-Men Red, serie che vedrà i mutanti Marvel cercare di costruire una società sul Pianeta Arakko, precedentemente noto come Marte.

L'arrivo dei mutanti sul Pianeta Rosso era noto sin dall'annuncio di X Men Red. Recentemente, il pianeta Marte è stato infatti terraformato dagli X-Men con l'obiettivo di trasformarlo in un nuova nuova casa per i mutanti sotto la guida di Tempesta. X-Men Red seguirà quindi le vicende in cui Tempesta, Sunspot e Magneto saranno coinvolti nel loro tentativo di creare una nuova società mutante su Arakko.



Il portale Newsarama ha condiviso una preview di X-Men Red #1 composta dalle prime tre pagine del numero (che condividiamo in calce). Ad occuparsi della realizzazione di questa serie troviamo lo sceneggiatore Al Ewing e l'artista italiano Stefano Caselli.



Nella gallery in fondo all'articolo condividiamo anche le numerose variant cover che andranno ad accompagnare l'uscita del primo numero, realizzate dagli artisti Javier Garrón, Taurin Clarke, Peach Momoko, David Lopez, Tom Muller e Christian Ward.



X-Men Red #1 verrà pubblicato in territorio americano il 6 Aprile 2022. L'uscita del secondo numero è invece fissata per il 27 Aprile 2022.