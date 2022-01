X-Men Red, il rilancio Destiny of X porta i mutanti Marvel sul Pianeta Rosso

Lo sceneggiatore Al Ewing e l'artista italiano Stefano Caselli sono pronti a raccontare le avventure degli X-Men su uno sfondo inedito: Marte. Marvel Comics ha infatti annunciato X-Men Red, serie a fumetti parte del rilancio delle testate mutanti Destiny of X, che vedrà gli X-Men alle prese con il Pianeta Rosso, recentemente rinominato Arakko.

Lo scorso anno, nel one-shot Planet Size X-Men, i mutanti avevano terraformato Marte, e ora sono pronti a trasferirvisi. Ad Aprile, X-Men Red vedrà Tempesta, Magneto e Sunspot alle prese con i piani di Abigail Brand.



"La popolazione mutante ha terraformato Marte, riportando la vita su un mondo morto e cambiando l'Universo Marvel per sempre", annuncia Ewing. "Ora Marte è il Pianeta Arakko, casa di un'antica società mutante che ha visto millenni di guerre, imprigionamenti e dolore - e casa di Tempesta, che si è guadagnata una posizione di potere nel loro concilio. Ora Arakko ha la possibilità di trovare la pace e creare il proprio futuro... Ma c'è chi preferirebbe vederlo sottomesso e soggiogato. Marte ha veramente bisogno degli X-Men per essere salvato - o i mutanti di Arakko saranno capaci di difendersi da soli? Tempesta non è l'unica a porre queste domande... E le risposte sono contenute in X-Men Red".



L'uscita di X-Men Red #1 è fissata per il 6 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Ad Aprile è prevista anche l'uscita del secondo numero: X-Men Red #2, sempre di Al Ewing e Stefano Caselli, verrà pubblicato il 27 Aprile 2022. Presto dovrebbero partire le votazioni di X Men Vote 2022, evento che permetterà ai lettori Marvel di eleggere il prossimo membro degli X-Men.