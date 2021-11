X-Men: rivelate in anteprima le variant cover del volume finale di Inferno

La nuova era degli X-Men sta per essere nuovamente sconvolta, dopo gli eventi di House of X e Powers of X, grazie al volume conclusivo della miniserie Inferno, ideata da Jonathan Hickman, Valerio Schiti e Jerome Opena. Per l'occasione è stata chiesta la partecipazione straordinaria di due artisti, per realizzare delle variant cover.

La fine di Inferno si avvicina. Il quarto volume dell'evento sarà infatti disponibile a partire dal 29 dicembre 2021, e in via del tutto speciale Marvel Comics e Comicbook.com hanno rivelato in anteprima le speciali illustrazioni disegnate da Davi Go e Peach Momoko, che trovate in calce alla notizia.

Nel lavoro di Go un background di fiamme lascia il primo piano a Moira, che osserva le gesta di Xavier, Emma Frost, Magneto, Tempesta e Nightrcrawler. Momoko ha adottato invece uno stile completamente diverso, firmando quello che sembra essere un quadro con protagonista Destiny, inserita in uno sfondo etereo, con nuvole e stelle.

La conclusione di Inferno segnerà anche un altro importante evento per la storia editoriale dei mutanti di casa Marvel, in quanto sarà l'ultimo capitolo firmato da Hickman, l'autore che ha saputo donare nuova vita all'intricato universo narrativo di Wolverine, Xavier e tutti gli altri. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del quarto volume: "Alle braci! Il tempo di Johnathan Hickman con gli X-Men finisce con la drammatica conclusione di uno dei primi e migliori misteri che ha portato su carta. Valerio Schiti torna al comparto artistico per aiutarlo a distruggere uno dei fondamenti della nuova era."

