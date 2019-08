X-Men: rivelate le origini di Nimrod in Powers of X!

Fin dalla sua prima apparizione a metà degli anni '80, Nimrod è sempre stato uno dei nemici più letali degli X-men. Il discendente delle Sentinelle che vagano per il mondo alla ricerca di mutanti da uccidere apparve per la prima volta in "Giorni di un Futuro Passato", prima di tornare nel presente in tante forme diverse.

Robert Hickman ha piani ambiziosi per Powers of X, il nuovo fumetto dedicato a X-Men che sta praticamente reboottando l'universo dei mutanti alternandosi a House of X. E in questo nuovo universo è subentrato anche Nimrod. Attenzione spoiler sui contenuti di Powers of X numero 2 dal prossimo paragrafo.

Mentre gli intrighi di Powers of X hanno già tenuto banco nei 100 e 1000 anni nel futuro degli X-Men, il volume non si dimentica di ciò che sta accadendo al gruppo nel presente. Powers of X numero 2 ci permette di dare uno sguardo a uno degli avvenimenti che segnerà il futuro degli X-Men in quest'ambientazione contemporanea: la nascita ufficiale di Nimrod.

Gli X-Men di House of X vengono mostrati nel quartier generale di Krakoa, dove le informazioni fanno spiccare il crescente pericolo di Orchis, l'organizzazione di umani composta da agenti dello SHIELD, AIM, SWORD, HAMMER E HYDRA, con un solo scopo: prepararsi all'inevitabile guerra di dominazione tra umani e mutanti. Orchis punta particolarmente su una guerra genetica, aspirando a creare migliori macchine caccia mutanti nella forma di Mother Mold, ovvero una versione di Master Mold capace di creare altri Master Mold.

Ciclope ritiene che Mother Mold non è un grande problema, dato che gli X-Men hanno già sconfitto parecchi Master Mold e le Sentinelle in passato. Tuttavia, Xavier e Magneto credono che Mother Mold sia solo un punto di partenza e permetterà alle Sentinelle di evolvere in Nimrod. Entrambi i futuri mostrati da Hickman nei due nuovi fumetti vedono Nimrod presente nell'universo. Riusciranno gli X-Men a far fronte a questa minaccia?