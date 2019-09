X-Men: Rogue diventa una Super Saiyan nel bellissimo artwork di Chris Samnee

Marvel Comics sta puntando molto sul suo progetto "Dawn of X", il reboot della storia degli X-Men composto da House of X e Powers of X. Recentemente, il talentuoso illustratore Chris Samnee ha deciso di fare un po' di pubblicità a Rogue, l'incredibile mutante dalla forza sovrumana, dedicandole un artwork che la ritrae in forma di Super Saiyan.

L'illustrazione, visibile in calce all'articolo, ritrae la ragazza durante la trasformazione ed è stata realizzata dall'artista nel corso del weekend. Vista la recente uscita numero 4 di House of X, Samnee ha deciso di riportare in auge gli X-Men associandoli al popolare lavoro di Akira Toriyama.

Per chi non la conoscesse, Rogue è una mutante ideata da Chris Claremont e Michael Golden all'inizio degli anni 80. Negli ultimi tempi le sono state dedicate parecchie opere, come l'omonima Rogue (1994-1996) e Marvel Icons: Rogue (2001), ma il personaggio ma non ha mai avuto troppa fortuna in campo editoriale.

Chris Samnee d'altro canto è uno degli illustratori più promettenti della Marvel Comics e nel corso della sua carriera ha lavorato su fumetti del calibro di Daredevil, Captain America, Thor: The Mighty Avenger e Black Widow.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui siate appassionati dell'opera poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alla lista dei killer più temuti dell'Universo X-Men.