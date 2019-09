X-Men: scopriamo nuove informazioni su Mr. Sinister in Power of X 4

Come avete potuto leggere nei giorni scorsi, Panini Comics pubblicherà le nuove serie degli X-Men intitolate Powers of X e House of X e scritte da Jonathan Hickman. Nel quarto numero di Powers of X scopriamo una nuova importante informazione riguardo Mr. Sinister.

Nel volume precedente Charles Xavier e Magneto hanno deciso di viaggiare fino a Bar Sinister per incontrare il folle scienziato, e cercare di creare insieme a lui un database che contiene tutto il DNA mutante. Mentre la prima versione di Mr. Sinister sembra rifiutare la loro proposta, in poco tempo un nuovo clone prende il suo posto, decidendo di aiutare i due X-Men. Nel frattempo Xavier usa i suoi poteri per influenzare il suo nuovo alleato: "Per prima cosa devi iniziare il tuo lavoro... e poi dovrai dimenticare del motivo per il quale lo stai facendo, dovrai dimenticare anche che noi siamo mai stati qui". Quella tra i tre sarà un'alleanza molto fragile, ma indispensabile per il futuro dei mutanti.

Come sapete Hickman ha deciso di creare queste due nuove saghe per portare il mondo di X-Men ad una rinascita, grazie alla collana "Dawn Of X" che verrà pubblicata nel corso del 2020. In attesa della versione italiana ecco tutte le rivelazioni in X-Men: Powers of X 4.