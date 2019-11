X-Men: nel secondo numero scopriamo una nuova isola misteriosa collegata a Krakoa

La nuova serializzazione degli X-Men sta portando avanti le premesse narrative introdotte in Powers e House of X, e il secondo numero della testata vede la reazione dei nostri protagonisti alla morte di Charles Xavier, ucciso dai The Reavers all'interno di X-Force. Intanto, scoprono una misteriosa isola collegata a Krakoa.

Abbiamo visto, infatti, come il gruppo di villain abbia fatto irruzione sull'isola aprendo il fuoco sugli abitanti, mentre erano in corso i festeggiamenti di una cerimonia. Durante l'assalto, è rimasto ucciso Charles Xavier, tramortito al suolo con un proiettile in testa.

Nonostante ci sia la possibilità di riportarlo in vita, pare che al momento dovrà attendere, visto che Ciclope e il suo gruppo hanno scoperto una misteriosa isola comparsa nei pressi di Krakoa.

Krakoa sta venendo lentamente inglobata verso questa ignota massa terrestre, e Cable, Prestige e il loro capo si dirigono verso di essa scoprendo la presenza di un vulcano attivo. Apprendiamo che in in passato Krakoa faceva parte di un'isola più grande, Okkara.

Quest'ultima si componeva di Krakoa e dell'isola di Arakko, e ora viene da chiedersi se questo nuovo territorio isolato rappresenterà l'altra metà della casa mutante. Per quanto riguarda le sorti di Charles, affinché possa ritornare in vita dovrà essere aiutato da "i Cinque", un gruppo di mutanti in grado di far crescere nuovi corpi per i mutanti morti in uova speciali,

usando un archivio del DNA di tutti i mutanti, completo della capacità di replicare i loro poteri . Una volta che un corpo è cresciuto e completamente potenziato, Charles Xavier può usare la combinazione tra Cerebro e il suo archivio psichico di menti mutanti "scaricate", per riportare la psiche del mutante morto (e probabilmente l'anima) nel guscio vuoto di un corpo.

Online il trailer di X-Men New Mutants, la nuova serie di Hickman.