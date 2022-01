Gli X-Men della serie animata fanno il loro debutto nei fumetti in House of XCII

Nel 2022, la serie animata degli X-Men compie trent'anni. Per festeggiare, oltre alla serie animata sequel X Men 97 annunciata per Disney+, Marvel Comics ha annunciato anche House of XCII, una miniserie in cinque numeri che riproporrà le situazioni lette nell'acclamata House of X, con protagonisti gli X-Men del '92.

X-Men '92: House of XCII sarà scritta da Steve Foxe e illustrata da Salva Espin. Secondo la sinossi pubblicata da Marvel, nel corso della miniserie la popolazione mutante fonderà una nuova nazione sull'isola di Krakoa guidati da Professor X e Magneto, ma non sarà la storia che conosciamo: l'azione, i segreti e il dramma di House of X verranno rimescolati in un modo totalmente inedito, includendo i personaggi della serie animata X-Men: The Animated Series.



"Uno dei miei primi ricordi è l'acquisto di un action figure di Garrison Kane, [...], questo per dire quanto gli X-Men degli anni '90 abbiano avuto un grosso impatto sulla mia crescita", dichiara Foxe. "Avere l'opportunità di celebrare un'era così importante della storia mutante 30 anni dopo - e poter rimescolare il franchise - ridefinendo il lavoro che stanno attualmente compiendo creatori come Jonathan Hickman, Tini Howard e Gerry Duggan - è la definizione di "lavoro dei sogni", specialmente con le pazze deviazioni che stiamo intraprendendo circa il materiale originale. Se morissi domani, morirei felice... Però riportatemi in vita il più presto possibile su Krakoa, per favore".



L'uscita di X-Men '92: House of XCII #1 è prevista per il 6 Aprile 2022. Nei giorni scorsi, i lettori Marvel hanno avuto l'occasione di eleggere un nuovo membro degli X Men grazie a X Men Vote, e il vincitore sarà rivelato da Marvel nei prossimi giorni.