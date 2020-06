X-Men: la sexy Tempesta di UniqueSora vi colpirà grazie a questo cosplay

Il mondo degli X-Men è vasto e composto da tantissimi personaggi. Dal famosissimo Wolverine al potente Charles Xavier, che creò il gruppo che ha fatto da casa a molti mutanti, ce ne sono tanti altri nel mezzo che bene o male sono riusciti a conquistarsi il proprio spazio. Alcuni come la bella Tempesta sono diventati famosi anche grazie ai film.

Ororo Munroe, kenyana con padre americano, viene poi conosciuta come Tempesta (o Storm con il nome originale statunitense). La ragazza si unirà agli X-Men e il suo potere si concentra sul controllo degli agenti atmosferici. Diventata anche un membro dei Vendicatori, ha subito un picco di popolarità anche grazie ai film degli X-Men degli anni 2000 dove veniva interpretata da Halle Berry.

Una delle versioni di Tempesta è stata presa come modello da Unique Sora, cosplayer che ha deciso di calarsi nei panni del personaggio di X-Men. Come potete vedere in calce, il cosplay di Tempesta realizzato dalla ragazza si basa su un vestito nero che scopre molto la zona del petto, rendendola particolarmente sexy. I capelli argentati scendono dietro le spalle e sono coronati dal diadema nero che troneggia sulla sua testa. Vi piace questa versione di Tempesta realizzata da Unique Sora?

Non perdetevi il cosplay di Mystica preparato da Jannet.