X-Men: lo showrunner di Voltron reimmagina graficamente la serie animata

Joaquim Dos Santos, noto director e producer all'interno dell'industria dell'animazione, ha condiviso su Twitter una reinterpretazione personale della serie animata degli X-Men. Il regista ha lavorato su progetti quali Avatar: l'ultimo dominatore dell'aria ed è stato scelto come director per il sequel di Spider-Man - Un nuovo universo.

Dos Santos ha immaginato un'ipotetica scena che potrebbe svolgersi in una nuova serie animata di X-Men. L'artwork mostra Forge mentre impugna un fucile di precisione con Jubilee che lo guarda sbigottita. Il commento dell'autore recita:

"Forge prende la mira, Jubilee lo guarda shockata".

La Disney all'inizio di quest'anno ha acquistato la Fox, e un report ha dichiarato che lo staff dietro la storica serie animata degli X-Men avrebbe proposto un revival della stessa. Ecco le parole del director Larry Houston:

"Ciò che vorremmo di più di ogni altra cosa è continuare da dove abbiamo lasciato".

Se il revival non dovesse prendere forma non sarebbe male vedere una serie completamente inedita dedicata ai mutanti, magari affidata proprio a Dos Santos o a un director simile per estro ed esperienza.

Voi che ne pensate? Vorreste rivedere la serie animata di X-Men?

La Marvel ha appena narrato la morte di un membro del gruppo all'interno del fumetto, e il suo autore, Jonathan Hickman, ha parlato in un'intervista del prossimo momento seminale della serie.