X-Men: svelati i nomi dei nuovi leader dei mutanti

Come vi avevamo rivelato nell'ultima notizia dedicata alla storia degli X-Men dal titolo House of X, pare che la Marvel abbia deciso di creare un consiglio in grado di decidere del futuro dei mutanti. Scopriamo quindi i nomi dei partecipanti.

Nel corso della collana scritta da Jonathan Hickman i possessori di geni mutanti hanno deciso di creare un loro territorio, da amministrare come preferiscono. A fare le veci di organo legislativo troveremo il "Council of Krakoa", composto da 12 membri e fondato dai due rivali ma spesso compagni di lotta: stiamo parlando di Magneto e Charles Xavier.

I gruppi si dividono in quattro diverse corti, ognuna con il nome di una stagione e sono le seguenti:

Corte di Autunno

Al suo interno troviamo, oltre ai due personaggi già citati anche Apocalypse, i tre rappresentano le ideologie più antiche nel mondo dei supermutanti.

Corte di Inverno

Composta da Mister Sinister, Exodus e Mystique, tutti e tre hanno un passato oscuro, e dei conti ancora da regolare con molti membri della nuova nazione.

Corte di Primavera

Possiamo notare come questo gruppo ricordi molto quello del Cerchio Interno del Helfire Club, essendoci al suo interno Sebastian Shaw, Emma Frost e Kitty Pryde.

Corte d'Estate

Questa è la corte con i personaggi più amati dai fan, infatti è composta da Storm, Jean Grey e Nightcrawler.

Oltre a loro avranno una posizione di rappresentanza due figure legate alla terra di Krakoa, Cypher e lo stesso spirito senziente dell'isola in cui i mutanti si sono rifugiati. L'azienda statunitense ha inoltre appena pubblicato un teaser della nuova collana degli X-Men, dal titolo Dawn of X, e composta da diverse serie, una delle quali si chiamerà "Excalibur", come il recente gruppo di difesa di Krakoa.