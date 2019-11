X-Men: svelato il nuovo nome del mutante Apocalisse

Apocalisse è stato un villain che nell'universo Marvel Comics ha creato numerosi problemi. Gli X-Men hanno dovuto infatti affrontarlo tantissime volte essendo egli uno dei primi mutanti della storia. Tuttavia, gli eventi accaduti in Powers of X e House of X hanno portato a una nuova direzione per il personaggio, che si sta continuando a evolvere.

Con la creazione di Krakoa, il personaggio di Apocalisse sembra essere cambiato. L'egiziano ha iniziato a studiare tutti i portali presenti sull'isola, alcuni dei quali portano a diversi luoghi della Terra, altri ancora nello spazio. Tuttavia certe porte dimensionali rimangono ancora un mistero, e in Excalibur numero 1 lo vediamo prepararsi per una nuova sessione di studio.

Durante queste scene, vediamo come Apocalisse non voglia più essere chiamato così e neanche En-Sabah Nur, bensì... con un nome impronunciabile dagli umani creato dal nuovo linguaggio di Krakoa. Come potete vedere in calce, la vignetta interessata ha il testo di Apocalisse con dei glifi sconosciuti e che quindi rendono impossibile sapere qual è il suo nuovo nome.

Sembra però, dalla reazione di Trinary, che anche alcuni mutanti non siano capaci o ancora non in grado di pronunciare le parole dell'inedita lingua. Apocalisse fa parte della Corte d'Autunno dei mutanti ed è un membro del consiglio di Krakoa insieme a un X-Men importante come il Professor Xavier. Riusciranno i mutanti a condividere pacificamente l'isola e vivere una vita equilibrata?