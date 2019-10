X-Men: un teaser della Marvel suggerisce dei problemi con Apocalypse

La Marvel nelle ultime ore ha diramato un nuovo teaser per la serie Dawn of X degli X-Men, e pare che il paradiso dei mutanti stia per avere qualche contrasto. Il teaser ha presentato Excalibur, la nuova serie di Tini Howard e Marcus To.

Il volume si focalizza sul team composto da Betsy Braddock - precedentemente noto come Psylocke- Jubilee, Northstar, Rogue, Gambit e Apocalypse. Il teaser vede quest'ultimo affacciarsi su Krakoa, mentre il resto dei mutanti si raduna all'esterno. Successivamente, all'interno dell'immagine possiamo leggere: "Certi mutanti non sono mai soddisfatti..."

Quest'affermazione si potrebbe ricollegare al personaggio di Apocalypse, e le serie di House of X e Powers of X ci hanno fornito alcune informazioni importanti a riguardo. Infatti si è aperta una parentesi sui primi cavalieri di Apocalypse: egli li amava con tutto se stesso, ma ha dovuto lasciarli indietro per proteggere il cancello di un altro regno dopo aver salvato Krakoa dalla distruzione.

Il paradiso dei mutanti lo ha accolto calorosamente, dal momento che sia lui che altri antagonisti si sono subito adeguati alle leggi di Krakoa. Se Apocalypse tuttavia, dovesse scegliere di cercare nuovamente i cavalieri, potrebbero nascere dei contrasti con il resto dei mutanti.

Excalibur è la squadra incaricata di proteggere la razza mutante all'interno del multiverso. L'arco iniziale vede lo scoppio di una guerra nel regno di Otherworld, sarà interessante capire che ruolo avrà Excalibur in questo conflitto.

La serie in questione è uno dei nuovi titoli appartenenti a Dawn of X, che succedono le due miniserie di Hickman.

In questo articolo parliamo del Council of Krakoa, e di quali personaggi ne faranno parte. Il numero 5 di House of X ha svelato le reali capacità di Cerebro.