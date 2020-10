X-Men: il triste passato di Apocalisse emerge nell'ultimo volume di X of Swords

Il nuovo evento targato Marvel Comics, che sta coinvolgendo tutte le serie dedicate agli X-Men , X of Swords, si sta concentrando sullo scontro tra numerosi guerrieri provenienti da diversi angoli dell'universo, che si affronteranno in un torneo interdimensionale brandendo delle spade molto particolari.

Uno dei personaggi scelti è Apocalisse, per il quale sembra che questa battaglia sia profondamente personale, considerando che tra gli avversari che ha dovrà affrontare si trovano i suoi Cavalieri originali, in passato al suo fianco come guerrieri mutanti, affiancati anche da un'immensa orda di mostri. Nel volume 13 di X of Swords sono stati rivelati interessanti dettagli riguardo le sue origini, e la verità riguardo la sopravvivenza dei più adatti e forti, pensiero che lo caratterizza da sempre.

Nel numero in questione Apocalisse è stato mortalmente colpito da uno dei Cavalieri, e mentre Healer e Hope cercano di salvarlo, il villain ha un flashback, riportandoci alla sua guerra contro le force provenienti dalla dimensione oscura conosciuta come Amenth. È stato proprio a causa di una spada proveniente da tale dimensione, la Spada del Crepuscolo, a separare il territorio di Okkara in due isole distinte: Krakoa e Arakko.

Tra le migliaia di vittime causate dall'evento, cento campioni mutanti si sono recati ad Amenth per contrastare le orde avversarie, tra questi vi erano la moglie di Apocalisse, Genesis, che grazie ai suoi poteri riuscì a fermare l'avanzata nemica. Tuttavia, l'Elmo Dorato, la forza che controllava le orde, riuscì a creare un pesante litigio da Genesis e sua sorella Isca, che diede il via ad una guerra tra i mutanti e Amenth. Solo grazie all'intervento di Genesis, e alcuni guerrieri che si sacrificarono, Arakko venne sigillata e separata definitivamente da Krakoa e dalla Terra.

Scopriamo poi che Apocalisse venne lasciato su Krakoa perché non era abbastanza forte da affrontare la potenza proveniente da Amenth, e sua moglie, prima di andarsene, gli ha detto: "Rimani. Usa il tempo che riusciamo a prendere per rendere questo mondo qualcosa in grado di affrontare il nostro nemico. Giudicali. Così che loro, e anche te, possiate divenire ciò di cui abbiamo bisogno. Fa che rimangano solo i migliori."

È stato questo quindi a guidare sempre Apocalisse, una promessa fatta alla moglie, che ormai non vede da molto tempo. Ricordiamo che di recente Wolverine ha conosciuto la sua futura nemesi, e vi lasciamo ad altri dettagli sulla nuova serie Sword.