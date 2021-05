X-Men: Uno storico villain degli anni '90 sta per tornare in azione

Continuano le novità legate agli X-Men: dopo Trial of Magneto la Marvel ha annunciato in una pagina di Way of X il ritorno di un famoso avversario dei mutati guidati da Charles Xavier. Scopriamo di chi si tratta.

Come dicevamo, nel secondo numero della collana intitolata "Way of X", è stata finalmente rivelata la vera identità di Patchwork Man, figura misteriosa che ha iniziato a minacciare l'isola di Krakoa e i suoi abitanti. Nightcrawler in particolare ha deciso di indagare per scoprire la vera identità del suo avversario, parlandone con Legion. Durante un dialogo tra i due, Nightcrawler chiede al suo interlocutore se conosce il nome di Patchwork, ricevendo una risposta affermativa: come potete leggere nell'immagine presente in calce alla notizia, si tratta di Onslaught.

Questo famoso personaggio è nato dai subconsci di Xavier e Magneto, mettendo a dura prova non solo i mutanti, ma tutto il cast di personaggi dei fumetti Marvel, inoltre l'impatto dello scontro contro Onslaught è stato alla base del crossover intitolato "La rinascita degli eroi". Nelle scorse settimane invece i dirigenti della Marvel hanno presentato una nuova squadra degli X-Men, che sarà protagonista degli albi di Reign Of X e che è stata scelta con un sondaggio tra i fan.