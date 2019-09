X-Men: ecco la variant del primo numero della nuova run in uscita ad Ottobre

Il lancio del primo numero della nuova run degli X-Men sarà nel mese di ottobre, e per l'occasione la Marvel ha rivelato una speciale variant con protagonista Marvel Girl, che campeggia sulla copertina in una bellissima illustrazione.

Ricordiamo che la nuova serializzazione dei mutanti sarà il sequel delle due miniserie in corso scritte da Jonathan Hickman, House of X e Powers of X. In un'intervista a ComicBook Hickman ha annunciato che i titoli in questione sono solo l'inizio di una programmazione molto più grande per gli X-Men:

"Alla conclusione delle dodici settimane che porteranno avanti la narrativa di House Of X e Powers of X, lanceremo un nuovo universo di contenuti per gli X-Men. Alcuni avranno un sapore più classico, mentre altri continueranno a proporre le idee mostrate nelle due miniserie ora in corso. In alcuni fumetti inseriremo dei concetti completamente inediti. Per quanto mi riguarda mi occuperò della serializzazione principale".

Successivamente Hickman annuncia quando verranno presentati tutti questi nuovi contenuti:

"Il nostro piano in questo momento è di introdurre team creativi e dettagli di pubblicazione al San Diego Comic Con, una settimana prima che House Of X vada sul mercato. Abbiamo anche terminato i nostri preparativi per la seconda fase, che consisterà nella pubblicazione di contenuti previsti nel 2020. Ora stiamo assumendo nuovi talenti, ed è piuttosto eccitante pensare a una programmazione a lungo termine che vada avanti per anni".

Insomma, pare che per gli X-men ci siano in cantiere dei grandi piani, non aspettiamo altro che ottobre per scoprire cosa si è inventato Hickman a questo giro. Che cos'è precisamente la Mother Mold? Trovate tutti i dettagli su questo nuovo tipo di sentinella nel nostro articolo.

Intanto due importanti antagonisti sono andati allo scontro nel terzo numero di Powers Of X.