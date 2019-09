X-Men: ecco tutti i villain comparsi in House of X 5

Nel quinto volume di House of X, nuova serie degli X-Men, Charles Xavier e Magneto sono riusciti a stabilire una nazione mutante, riconosciuta ufficialmente da tutto il mondo. Uno sviluppo inaspettato è stata la decisione di aprire le porte della nazione di Krakoa a tutti i mutanti, compresi i loro nemici.

Nelle ultime pagine di House of X 5 è possibile ammirare alcuni dei villain, classici ma anche recenti, entrare a Krakoa. Si tratta di diverse immagini, che potete trovare in calce alla notizia, dedicate a numerosi personaggi che anche i più accaniti fan potrebbero far fatica a riconoscere. Per questo, dopo la lista dedicata ai peggiori killer nell'universo X-Men, di seguito vi presentiamo delle brevi biografie, seguendo l’ordine di apparizione nel fumetto, riguardanti gli Evil-Mutants.

1- Random: un cacciatore di teste creato da Dark Beast. Negli anni ’90 ha fatto parte dell’X-Factor come anti eroe. È entrato poi negli Accoliti, combattendo più volte contro bastion nel crossover Utopia.

2-Wildside: una specie di sosia selvaggio di Wolverine, creato per essere parte del Fronte Mutante della Liberazione di Stryfe. Ha il potere di distorcere i sensi delle persone, anche se non lo usa mai.

3-Mr. Sinister: è stato accolto senza problemi nella regione di Krakoa ma i nuovi dettagli emersi in Powers of X 4 potrebbero avere dei risvolti negativi.

4-Lady Mastermind: figlia del Mastermind originale, Regan Wyngarde è diventata un villain formidabile grazie alle sue abilità illusorie. Nonostante sia stata per un periodo parte del team ha preferito la schiera dei nemici.

5-Mesmero: uno dei nemici classici degli X-Men, con il potere di controllare la mente degli altri.

6-Mentallo: un altro mutante con poteri illusori e psichici. Un classico nemico degli X-Men, antagonista in diverse storie degli anni ’60, che nelle tavole della serie di Hickman si è mostrato al fianco di Lady Mastermind, Mesmero e Mr. Sinister..che stiano preparando qualcosa contro Krakoa?

7-Animax: un personaggio creato da Bendis, in grado di generare dei mostri genetici usando il proprio DNA.

8-Sebastian Shaw: membro del Club Infernale, sembrava essere morto..eppure si è presentato nella nuova nazione.

9-Selene: la “vampira psichica”, una strega capace di resuscitare i morti, che si è presentata al fianco di Shaw, che sia lei l’artefice del suo ritorno?

10-Emplate: un altro nemico vampiro dei nostri cari X-Men, uno degli antagonisti principali in Generation X. Succhia il midollo fuori dai mutanti, e riesce a trasformare le vittime in creature simili a lui.

11-Exodus: uno dei mutanti più vecchi sulla Terra ad essere ancora vivo, che sembra aver sostenuto sempre progetti per un bene superiore nei confronti dei mutanti.

12-Gorgon: un membro dell’organizzazione criminale Mano e leader dell’Alba della Luce Bianca, che terrorizzava il Giappone. Tramite lo sguardo tramuta le persone in pietra.

13-Callisto: uno dei personaggi più emblematici e importanti nella serie degli X-Men, giunta a Krokoa al fianco di Exodus e Gorgon.

14-Apocalypse: un personaggio che potrebbe rivelarsi la “chiave” del sogno di Xavier di vedere una collaborazione dell’intero genere dei mutanti nella nuova nazione di Krakoa.

15-Marrow: una dei leader della seconda generazione di Morlocks, introdotta negli anni ’90, dopo numerosi cambiamenti di look nel corso degli anni, sembra essere tornata alle origini con i disegni di House of X.

16-Frenzy: la fortissima, e quasi invulnerabile, Frezy ha servito Apocalypse, Sinister, Magneto e Xavier in momenti differenti. Da che parte si schiererà ora?

17-Black Tom: ha subito numerose modifiche, diventando addirittura una pianta vivente. È tornato nella sua forma umana ed è pronto a tornare ai suoi vecchi “trucchetti”.

18-Azazel: il padre di Nightcrawler è stato mostrato in penombra al suo arrivo nella nuova nazione, e gli eventi presentati in House of X e Powers of X hanno fatto capire che il regno dei demoni tornerà in gran stile nella nuova serie, ecco spiegata la sua apparizione.