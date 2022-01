X-Men Vote, aperti i sondaggi per eleggere un nuovo membro del team: ecco i candidati

Dopo aver annunciato il ritorno di X Men Vote con un post su Twitter, Marvel Comics ha ufficialmente aperto i sondaggi per eleggere il nuovo membro degli X-Men. Si tratta della seconda volta che i lettori Marvel hanno la possibilità di votare il loro mutante preferito per garantirgli un posto nel team principale degli X-Men.

"Unisciti ai cittadini di Krakoa nell'annuale elezione degli X-Men!" Recita il sito ufficiale Marvel. "I voti dei fan Marvel saranno responsabili al 100% per la determinazione dell'ultimo membro di questo team, quindi scegliete con saggezza, poiché la vostra scelta avrà un effetto imperituro sul futuro degli X-Men e del mondo intero".



La seconda edizione di X-Men Vote prevede, come lo scorso anno, un roster di dieci possibili candidati. I mutanti papabili, quest'anno, sono: Armor, Avalanche, Bling!, Firestar, Gentle, Gorgon, Mircomax, Penance, Siryn e Surge. Per esprimere la propria preferenza, basta visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale Marvel, selezionare il candidato desiderato, e inviare. Le votazioni sono aperte fino al 13 Gennaio 2022, quindi i tempi sono stretti.



Lo scorso anno, l'X-Men Vote ha visto trionfare Polaris, che ha debuttato nel team a Luglio 2021 durante l'evento Hellfire Gala. È possibile che anche per quest'anno sia previsto un evento simile, viste le intenzioni di Marvel di rendere l'X-Men Vote un appuntamento annuale.



Il nuovo team degli X-Men entrerà in azione durante il rilancio delle testate mutanti Destiny of X, che accompagnerà i mutanti Marvel a partire dalla prossima primavera.