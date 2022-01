X-Men Vote, tornano le votazioni per eleggere un nuovo membro del team

I lettori Marvel saranno presto chiamati alle urne: Marvel Comics ha annunciato con un tweet il ritorno di X-Men Vote, evento in cui i fan possono votare il prossimo mutante che enterà a far parte degli X-Men. Per il secondo anno di fila il pubblico potrà scegliere il nuovo membro degli X Men: la prima edizione ha permesso l'elezione di Polaris.

Il tweet pubblicato da Marvel non è stato particolarmente prodigo di informazioni: l'immagine con l'hashtag #XMENVOTE è stata accompagnata dalla didascalia "Polls open soon", "I sondaggi apriranno presto". Lo scorso anno, la votazione si è tenuta sul sito ufficiale Marvel dal 27 Gennaio 2021 al 2 Febbraio 2021, ed è probabile che le date scelte per l'edizione di quest'anno saranno simili.



Dopo l'elezione di Polaris dello scorso anno, la nuova formazione degli X-Men ha debuttato a Luglio 2021 durante l'evento Hellfire Gala. Per quanto riguarda la nuova edizione, non sono stati ancora resi noti i candidati, ma è probabile che la lista di mutanti papabili sarà formata, come lo scorso anno, da 10 possibili nomi.



Questo X-Men Vote arriva a poche settimane dall'annuncio del nuovo rilancio mutante Destiny of X, che vedrà gli X-Men e i personaggi che gravitano loro intorno subire importanti stravolgimenti. Il rilancio partirà la prossima primavera, e dovrà raccogliere l'importante eredità lasciata dalla gestione di Jonathan Hickman.