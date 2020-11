X-Men: Wolverine ha cambiato le sorti del Torneo organizzato da Saturnyne?

Gli ultimi eventi raccontati nella serie principale X of Swords, nuovo evento che sta coinvolgendo da vicino gli X-Men, hanno profondamente sconvolto i mutanti, ma una delle più grandi rivelazioni è stata presentata nel volume 14 di Marauders, incentrato totalmente sul banchetto tenuto da Saturnyne per i guerrieri che parteciperanno al torneo.

Poco prima dello svolgersi della competizione, tutti i combattenti di Arakko e Krakoa sono tenuti a riunirsi in una sontuosa cena, e già dalle pagine iniziali si può comprendere quanto questo abbia fatto infuriare Logan. Tempesta cerca di farlo calmare in qualche modo, dicendogli di sapere cosa sta provando, ma Wolverine decide comunque di prendersela anche con Brian Braddock, ovvero Capitan Bretagna, dato che lui potrebbe evitare il torneo, dando a Saturnyne quello che lei vuole veramente.

Più tardi è la stessa Saturnyne a recarsi da Logan e chiedergli cosa ha in mente, e in quell'esatto momento il mutante si sfoga così: "Non dovrebbe essere così. Puoi semplicemente prenderti ciò che vuoi. Non hai bisogno di creare tutto questo danno collaterale." Saturnyne sottolinea quanto sia ristretta la visione del mondo di Logan, e risponde: "Ho detto esattamente quello che intendevo dire. La morte è un grande cambiamento, e ogni cosa muore."

Alcuni istanti passano, e dopo aver tirato fuori gli artigli, Wolverine si scaglia sulla donna dicendo: "Lady, queste sono le ultime parole famose", e la colpisce, trapassando il torace e lo stomaco. Potete trovare la scena in questione nella tavola in calce. Vista la conclusione del volume non è ancora chiaro se Saturnyne sia stata uccisa o meno, ma le azioni di Logan avranno sicuramente un peso determinante sui futuri sviluppi della serie.

Ricordiamo che nel recente volume di X of Swords è stato esplorato il triste passato di Apocalisse, e vi lasciamo ad altri dettagli riguardanti la serie SWORD.