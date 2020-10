X-Men: Wolverine ha incontrato la sua futura e potente nemesi in X of Swords

Per i mutanti di casa Marvel continua l’evento crossover X of Swords, dove gli X-Men , e più precisamente i campioni di Krakoa, devono trovare delle spade per poi usarle nello scontro con i campioni di Arakko. I volumi pubblicati di recente hanno mostrato il viaggio di Logan alla ricerca della spada.

La lama in questione è stata forgiata dal leggendario fabbro Muramasa, che già in passato aveva creato una spada proprio per Wolverine. Mentre Logan si trova in viaggio verso questa sua vecchia conoscenza incontra uno dei campioni di Arakko, recatosi lì per lo stesso motivo.

Nel volume 6 di Wolverine, il protagonista scopre dell’esistenza in Giappone di una fazione estremista della Mano, il calo di ninja che abbiamo incontrato spesso anche sulle pagine di Daredevil, e dopo aver trovato il loro nascondiglio, Logan capisce che sono riusciti a creare un portale per l’inferno, per sentirsi più vicini a ciò che venerano, il Demone Bestia.

Proseguendo nella ricerca Logan scopre anche che Muramasa è stato catturato e condannato da questa fazione a forgiare armi per la Mano e per il Demone Bestia. Logan decide quindi di attraversare il portale, e finisce in un fiume di lava, che lo trasforma quasi immediatamente in uno scheletro d’adamantio.

Logan viene salvato e messo in una cella, dove conosce Solem, il quale gli spiega che si trova lì per i suoi stessi motivi, dicendo: “Noi due…siamo chiaramente legati…come cari amici, o acerrimi nemici.” Più avanti nel volume scopriamo anche che Solem ha una pelle rinforzata con l’adamantio, descritta come “una cotta di maglia in microfibra”.

I due partono quindi alla caccia di Muramasa, e lo trovano ad uno stravagante matrimonio, che viene suggellato grazie a due spade create dallo stesso fabbro. Solem uccide gli sposi, prendendo così le spade, e capisce quasi immediatamente che sono in grado di tagliare anche l’adamantino, cosa che rende il futuro scontro tra lui e Wolverine ancora più interessante.

Ricordiamo che nel primo numero di X of Swords c'è già stata una vittima, e vi lasciamo ai dettagli riguardanti la serie SWORD.