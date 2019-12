X-Men: Wolverine avrebbe la possibilità di tornare in vita?

Una della delle maggiori svolte narrative - nel corso di House of X - ha rivelato che ogni X-Men di Krakoa ha la possibilità di tornare in vita una volta defunto. Tuttavia, nel caso di Wolverine, il processo di resurrezione inizializzato da "I Cinque", avrebbe ancora effetto?

La domanda più insistente riguarda la sua ipotetica capacità di ricreare il programma Weapon X, che ricopre la struttura ossea di Wolverine con l'Adamantio. Il quarto numero di X-Force chiarisce questo aspetto, fornendo finalmente una risposta logica alla questione.

Nell'ultima pubblicazione di X-Force, Wolverine, Domino e Kid Omega entrano nel laboratorio di Forge, dove scoprono che il mutante ha sperimentato la tecnologia di Krakoa per creare nuove armi bio-organiche, tuttavia l'attenzione di Logan si concentra altrove.

Wolverine nota una grande vasca piena di Adamantio, abbastanza grande - apparentemente - da ricoprire il suo scheletro circa un centinaio di volte. Quando si rivolge a Forge per chiedergli delle delucidazioni sulla vasca, il meccanico spiega che Xavier voleva il suo aiuto per venire a capo del processo di resurrezione dello stesso Wolverine.

Questo implica, quindi, che Logan sia in grado di tornare in vita come un essere totalmente organico, dovendo sottoporsi a un processo di rivestimento dell'Adamantio ogni volta che qualcuno tenti di riportarlo in vita.

Si tratta di una rivelazione che scatena diverse riflessioni etiche a proposito della condotta di Xavier, il quale avrebbe quindi intenzione di forzare Wolverine a una sperimentazione dolorosa. Quest'ultimo non si pone il problema, chiedendo a Forge di lavorare su una nuova arma speciale a lui dedicata.

La Marvel, all'interno dello stesso numero, uccide brutalmente due X-Men. Inoltre, Il destino del Professor X è stato finalmente definito.