X-Men: X-Force cosa cambierà nella relazione tra Wolverine e Jean Grey?

Il progetto di rilancio per l'universo dei mutanti di Marvel Comics, Dawn of X, è ancora in corso nonostante alcunecancellazioni nella linea editoriale, e sta sconvolgendo l'intero gruppo degli X-Men . Ora che sono finalmente liberi di vivere nell'isola di Krakoa, le dinamiche tra i personaggi stanno cambiando, anche per Wolverine e Jean Grey.

La coppia in questione è apparsa in X-Force #10 e una conversazione particolare ci ha presentato non poche sorprese. Nelle pagine finali del volume infatti, in un momento di completa calma i due si incontrano nei Broken Baths di Krakoa. Inizialmente i due parlano degli ultimi attacchi subiti, e che hanno coinvolto gran parte del team, e successivamente si passa alla questione della nuova società formatasi sull'isola.

Rispondendo alle parole di Logan, Jean afferma che "Se pensi che io sia troppo per la X-Force, probabilmente pensi anche che io sia troppo per te." Wolverine non nega assolutamente quanto affermato da Marvel Girl, ma controbatte dicendo che c'è sempre bisogno di un po' di veleno, giusto per tenere le cose in equilibrio. Trovate la pagina in questione in calce.

Anche per chi conoscesse poco l'universo Marvel da questo punto di vista, appare sicuramente strano che due personaggi molto scostanti come Wolverine e Jean Grey, che hanno comunque avuto numerose avventure romantiche nel corso degli anni, siano sempre più vicini ad una relazione stabile.

"Lei è una dura. È l'Omega delle Omega", queste sono le parole dette dallo sceneggiatore di X-Force e Wolverine Benjamin Percy che ha continuato definendo il rapporto con Logan come complementare e capace di far uscire il meglio di entrambi i mutanti.

Ricordiamo che ci sono stati numerosi progetti scartati per gli X-Men di Rick Remender, e che è emerso un concept art di Wolverine mai utilizzato nelle pubblicazioni ufficiali.

Cosa ne pensate di questa possibile stabilità per Wolverine e Jean Grey? Potrebbe portare a cambiamenti profondi per le storie dei due personaggi? Fatecelo sapere con un commento.