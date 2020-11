X-Men: X of Swords Creation, svelato un nuovo mutante dal potere incredibile

L'evento di casa Marvel continua a tenere alta l'attenzione di tutti i lettori caricando di suspance ogni pagina di X-Men: X of Swords Creation. Questa volta a tenerci con il fiato sospeso ci pensa un nuovo mutante.

Sfruttando un enigmatico filmato (vi invitiamo a recuperare qui il trailer di X-Men: X of Swords Creation), il fumetto Marvel ha attirato l'attenzione su di sè sin dal primo momento. L'interesse suscitato nei lettori è stato ben ripagato grazie ad una storia interessante che poco alla volta ci svela sempre più dettagli in merito al mondo in cui prendono luogo gli eventi del corssover di casa Marvel.

Dopo averci già messo di fronte a scontri spettacolari tra i campioni di Krakoa e i campioni di Arakko, nei prossimi numeri la Marvel ci presenterà un nuovo mutante il cui potere sembra essere senza eguali. Si tratta di Isca, sorella di Genesis. A parlare di questo mutante è la stessa Genesis che ne svela anche il suo temibile potere: Isca è letteralmente imbattibile. Stando alle parole della sorella, Isca ha il potere di adeguarsi a qualsiasi battaglia in modo tale da trarre sempre un vantaggio contro il suo avversario.

Inutile dire che questo tipo di abilità renderebbe vana la capacità degli X-Men di sfruttare a loro vantaggio le debolezze degli avversari. La battaglia più difficile sembrerebbe dunque pronta per avere inizio. In attesa di ulteriori notizie, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla nuova serie Marvel intitolata SWORD.