X-Men: X of Swords Creations, Krakoa è sotto attacco: che succede? - Aggiornata

Il primo capitolo ufficiale della prossima grande storia Marvel, ovvero X-Men: X of Swords Creations, debutterà la prossima settimana. In vista di questa imminente uscita, Marvel Comics ha pubblicato le prime due pagine del fumetto.

Le prime tavole di X-Men: X of Swords Creations vedono quattro personaggi misteriosi (apparentemente modellati sulla base dei quattro cavalieri dell'apocalisse) tramare contro Krakoa, isola vivente che ospita i mutanti. "Spargeremo i sentieri di Krakoa con i corpi di tutti coloro che ci stanno contro. È in arrivo un'apocalisse", dice uno di loro.

Il primo volume di X of Swords: Creation, di Jonathan Hickman, Tini Howard e Pepe Larraz, vanterà un totale di ben 72 pagine. In esso, dieci mutanti si schiereranno per difendere la nuova nazione mutante di Krakoa. L'oscura storia di Arakko verrà rivelata, mettendo in gioco il futuro del genere mutante. Dunque, questa saga avrà un impatto durissimo sul futuro degli X-Men e cambierà per sempre il destino dei protagonisti del franchise. Questo crossover avrà una durata di 22 capitoli e si protrarrà fino al mese di novembre. Il primo volume verrà pubblicato il 23 settembre. X-Men: X of Swords si è già mostrato con un trailer e molto probabilmente girerà attorno al tradimento di un X-Men.