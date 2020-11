X-Men X of Swords: l'esilarante ritorno di uno degli antagonisti più temuti

Mentre lo spettacolare crossover X-Men X of Swords è quasi giunto al termine, uno dei più temuti antagonisti Marvel sta per tornare. Scopriamo quale nuova minaccia dovranno affrontare i mutanti di Krakoa.

X-Force, nuova uscita di X of Sword, si prende una pausa dall'azione del torneo tra mutanti per offrire una visione migliore sulla trama del crossover. Nelle pagine del volume possiamo ammirare Major Domo riferire gli eventi accaduti durante il torneo a Mojo, il principale antagonista di Longshot. Mentre ascolta Domo, Mojo prende appunti per redigere una puntata del suo show televisivo.



"Questo potrebbe essere un clamoroso colpo di scena per un episodio dell'evento televisivo", scrive quando gli viene narrato della sconfitta di Betsy Braddock per mano di Isca the Unbeaten. Dopo aver saputo dello scontro tra Magik e Pogg Ur-Pogg, Mojo prende ulteriori appunti. "Nella nostra versione, lasceremo che Magik perda entrambe le volte, diventando così l'amore di Pogg".

Nella sua visione di X of Swords, Mojo rivela anche come commercializzerà gli scontri di Wolverine. "Nella nostra rivisitazione di questi eventi manterremo anche la serie di sconfitte degli X-Men. Riferisci al marketing che si preparino per il tradimento definitivo!". Non è ancora chiaro se Mojo tornerà a colpire i mutanti, ma il suo esilarante siparietto potrebbe significare l'imminente ritorno all'azione. Nel frattempo, Gorgon è protagonista di un'incredibile battaglia in X-Men X of Swords. Ammiriamo anche lo scioccante matrimonio tra due protagonisti di X-Men X of Swords.