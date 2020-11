X-Men X of Swords: il fumetto ci mostra l'incredibile battaglia di Gorgon

Continua X of Swords, serie crossover legata all'universo X-Men che in questa nuova settimana ci riporta al torneo tra Krakoa e Arakko. Le nuove pagine narrano dello straordinario scontro tra Gorgon e White Sword. Vediamo cosa è avvenuto.

Il nuovo volume del fumetto comprende le storie X-Force #14, Hellions #6, e Cable #6 e vede i campioni di Krakoa in svantaggio. Nelle scorse pagine abbiamo potuto constatare come cambino le regole del torneo, ad esempio osservando la bizzarra fine di un personaggio di X of Swords, e ciò sembra creare molte difficoltà agli X-Men che, nonostante gli sforzi congiunti a quelli di Cable riescano a riportarli sulla strada della vittoria, vedranno la disparita dei punteggi aumentare ancora.

Partendo con un punteggio di 5 a 2 i guerrieri affrontano diversi incontri tra cui "Resistenza alla Tortura", "Battaglia Sotto le Onde" e "Battaglia Fino alla Morte" arrivando a 18 a 6. Nell'ultimo round possiamo assistere allo scontro tra Gorgon e White Sword.

Il combattente di Arakko impone all'avversario una regola: egli infatti combatterà contro il guerriero di Krakoa solo qualora quest'ultimo riesca a farsi strada attraverso i suoi cento sottoposti. Gorgon quindi inizia ad abbattere tutte le spade portando il proprio gruppo a 19 punti ma il suo sfidante, incitato dai propri compagni, decide di porre fine alla vita dell'avversario portando la propria squadra ad un pareggio.

Si preannuncia quindi ora lo scontro finale che vedrà come protagonisti Apocalypse ed Annihilation. Cosa ne pensate di questa battaglia? vi è piaciuta? Scrivetecelo nei commenti.