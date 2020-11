X-Men X of Swords: un personaggio va incontro ad una bizzarra fine

Il nuovo volume di X of Swords vede finalmente l'inizio del torneo tra Krakoa e Arakko ma il primo duello finisce più velocemente del previsto con un epilogo inatteso. Scopriamolo.

X of Sword, la serie crossover che coinvolge gran parte dei protagonisti di X-Men, è giunta al capitolo 16 con l'ultima raccolta di storie che comprende Marauders #15, Excalibur #14, e Wolverine #7. Mentre nel secondo racconto finalmente si riuscirà a vedere Wolverine in azione, nel primo vengono annunciati gli sfidanti dell'incontro d'apertura del torneo: Isca the Unbeaten e Betsy Braddock (o Captain Britain).

L'incontro tra le spadaccine, che si svolge in realtà interamente nel secondo capitolo dell'albo, vede Isca come la favorita ma nonostante le aspettative di un duello lungo e avvincente, il combattimento finisce molto velocemente con solo un paio di scambi di colpi ed un finale inaspettato. Gli attacchi con la spada della guerriera di Arakko infatti causano la rottura di quella di Captain Britain che continua a frantumarsi estendendo le crepe persino sul corpo della guerriera mandandola in pezzi come se fosse vetro. È interessante notare come si spezzi persino il baloon nel quale sono scritte le parole pronunciate dalla donna: "I'm breaking".

Naturalmente vediamo una forte reazione da parte del fratello di Betsy e dal resto degli X-Men poiché credono sia stata uccisa. Segue però una descrizione che puntualizza il fatto che nessuno ha ben chiaro cosa sia successo e se la guerriera sia effettivamente morta. Leggendo il capitolo Wolverine #7, sembra invece certo che i duelli che seguiranno non saranno semplici combattimenti tra spadaccini.

