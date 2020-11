X-Men: X of Swords, lo scioccante matrimonio tra due protagonisti

La nuova uscita di X-Men: X of Swords ha dato vita a un avvenimento totalmente inaspettato: il matrimonio tra uno dei difensori di Krakoa e uno dei guerrieri di Arakko. Scopriamo gli eventi del crossover targato Marvel.

Il nuovo crossover Marvel, X-Men: X of Swords è stato presentato dalla casa statunitense come un epico evento avrebbe minato la vita dei protagonisti in ognuno dei suoi ventidue volumi. Ma se nelle prime pubblicazioni sono state gettate le basi per la guerra tra l'isola mutante Krakoa e la sua isola sorella Arakko, rivelando inoltre come i dieci campioni mutanti abbiano raccolto le loro spade, il nuovo volume ha dato alla serie una svolta sorprendente.

Se nel primo round del torneo abbiamo visto un personaggio di X of Swords andare incontro a una bizzarra fine, nel secondo round Cypher viene costretto a sposarsi; ma non con un ragazza a sua scelta, la sua sposa sarà la guerriera di Arakko Bei the Blood Moon. Tuttavia, nonostante le sue capacità mutanti, Cypher non riesce a capire nemmeno una singola pronunciata dalla sua novella sposa.

Stando a quanto rivelato nel fumetto, nel petto di Bei è conficcata una "Doom Note" che le provoca forti convulsioni quando parla. Essendo rimasta in silenzio per la maggior parte della sua vita, la guerriera di Arakko cerca di essere compresa, ma le sue parole non possono essere tradotte.

Dopo una bizzarra cerimonia e un bacio appassionato, Cypher e Bei diventano marito e moglie. Ma quali conseguenze porterà questo inaspettato evento? In attesa di scoprirlo, pare che X-Men: X of Swords sia legato a una precedente serie Marvel. Quale?