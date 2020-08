X-Men: X-Swords Creation si mostra in un enigmatico trailer

La nuova era dei mutanti di casa Marvel, Dawn of X, creata da Joathan Hickman, sta per avere il primo grande evento crossover che porterà non pochi cambiamenti per il futuro degli X-Men . La Casa delle Idee ha infatti annunciato l'arrivo a settembre di X-Swords Creation con uno spettacolare trailer.

Tutti gli eventi raccontati nelle serie che hanno caratterizzato finora questa rinascita dell'universo degli X-Men sono serviti come base per sconvolgere completamente le loro esistenze. Un ruolo fondamentale per l'arrivo di X-Swords sono stati gli ultimi volumi di House of X e il volume pubblicato per il Free Comic Book Day, dove è apparsa anche la misteriosa Opal Luna Saturnyne.

Come si può vedere nel trailer, Opal decide di leggere il futuro degli X-Men grazie ad alcuni speciali tarocchi, ed è qui che scopriamo come le spade entreranno in gioco nella prossima storia dei mutanti. In un frame preciso del video si possono vedere i portatori di Spade di Arakko, l'isola perduta, identica all'attuale patria degli X-Men, Krakoa. Al centro dell'immagine spicca una figura femminile, che indossa una maschera simile al simbolo dell'Hydra, e con un design che richiama quello dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse.

In attesa del primo volume, che uscirà a settembre, vi riportiamo la sinossi della nuova serie: "Dieci Spade, Dieci avversari. I vincitori conquisteranno il mondo. X of Swords, il crossover dell'anno per gli X-Men, firmato Jonathan Hickman, inizia questo settembre con X-Swords: Creation #1!"

Ricordiamo che X-Swords potrebbe ruotare intorno ad un tradimento, e che sono già state rivelate le copertine dell'evento.