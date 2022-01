Xena e Callisto in un doppio cosplay riportano in vita il fascino della guerriera greca

Il viaggio di Xena ai tempi delle leggende greche e degli dei dell'Olimpo è durato diversi anni. Sono state diverse le stagioni registrate da Lucy Lawless per questa serie TV senza tempo e che ancora oggi è presente in un angolo di mente di ogni giovane - non solo italiano - che è cresciuto negli anni 2000.

Pur non essendo un personaggio legittimo delle leggende come lo fu Hercules, serie da cui fu tratta proprio Xena, la guerriera implacabile è riuscita con le sue storie settimanali - o quotidiane, a seconda della trasmissione del periodo - ad accattivarsi gli spettatori. In una delle sfide, Xena arriva in un villaggio dove affronta Callisto. La principessa guerriera non la affronta soltanto una volta nel corso delle varie stagioni della serie, permettendo quindi a Callisto di ritagliarsi il ruolo di nemica ricorrente.

Ellari si fa accompagnare da Ichios per proporre un doppio cosplay di Xena - La Principessa Guerriera. Anche se in primo piano nelle foto in basso c'è la guerriera di Lucy Lawless, in alcune foto viene dedicato spazio anche al cosplay di Callisto, con la ragazza bionda pronta ad attaccare la protagonista in ogni occasione possibile. Tra rovine del villaggio, nascondigli e altro, le due sono pronte a riportare in auge la loro sfida dopo anni dalla prima messa in onda.

Ecco intanto che fine ha fatto Lucy Lawless, mentre anche Irina Meier ha creato un cosplay di Xena.