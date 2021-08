Xena la principessa guerriera in un cosplay fantastico e combattivo di Irina Meier

"Al tempo degli dèi dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto..." è un'introduzione a dir poco cult. Tra gli il finire degli anni '90 e l'inizio del 2000, ma anche oltre grazie alle continue repliche, c'è stata una generazione cresciuta con il mito di Xena - Principessa Guerriera.

Il personaggio non esiste in nessun mito o leggenda dell'Antica Grecia, da cui invece nacque la serie TV Hercules. Ma proprio da quest'ultima fu tratta questa costola, uno spin-off con protagonista Lucy Lawless diventato un cult. Prodotto da Sam Raimi, gli episodi vedevano il personaggio originale di Xena prendere parte a vari eventi come la guerra di Troia, le battaglie con Giulio Cesare e tanti altri in un amalgama anacronistico, accompagnato dalle gesta valorose e dalle urla belluine di Xena che potevano indicare soltanto morte per i suoi nemici.

Anche a distanza di 20 anni quella serie viene ricordata con molto affetto dai fan e per questo ancora oggi nascono cosplay su Xena la Principessa Guerriera. In basso potete osservare la realizzazione di Irina Meier, una delle cosplayer più amate sui social con quasi un milione di follower, che sfoggia l'armatura che abbiamo visto indossare nella serie a Lucy Lawless, con l'immancabile anello affilato che sfrutta come arma.

A proposito, sapete cosa sta facendo ora Lucy Lawless, l'attrice di Xena?