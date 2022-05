Ya Boy Kongming! sotto accusa: l'anime nasconde messaggi d'odio contro la Cina?

La già delicatissima situazione mondiale, nelle ultime settimane è stata spesso sfiorata anche dall'industria anime, colpevolizzata di temi che in passato sarebbero passati inosservati. Ultimo a cadere nella polemica è Ya Boy Kongming!, accusato di messaggi d'odio nei confronti della popolazione cinese.

Solamente di recente, lo staff di Jujutsu Kaisen 0 era stato costretto a scusarsi con la Cina per fatti politici che con l'opera di Gege Akutami nulla hanno a che fare. Questa volta, a vivere un qualcosa di simile è l'adattamento della serie manga conosciuta con il titolo originale di Paripi Koumei. Per chi non conoscesse la serie, vi lasciamo al trailer PV di Ya Boy Kongming!.

Come riferito dal portale Liberty Times Net, l'anime è attualmente al centro di una forte polemica in Cina. Ad accenderla, sarebbe stato il terzo episodio, in cui è presente un gioco di parole, non presente nel manga, che può essere inteso come "Odio la Cina".

Alcuni utenti più attenti, hanno fatto notare che in un frame della terza puntata dell'adattamento anime, appare un camion il cui numero di targa è "47-291", la cui pronuncia giapponese, "Shina Nakui", può essere interpretata come il suddetto messaggio d'odio. Vi ricordiamo che per un qualcosa del genere, AMAIM Warrior at the Borderline fu ritirato dalla Cina.

Secondo l'opinione di molti, questa non è una coincidenza, vista la storia non proprio d'amore tra Giappone e Cina. Ad aggravare e certificare il fatto, all'interno della comunità giapponese quel numero è utilizzato proprio per il suo significato recondito. Qualche animatore, deve essersi dunque divertito a esprimere il suo odio contro il paese cinese. Il fatto è comunque celermente risolvibile. Per celare il misfatto, basterebbe solamente coprire la targa del camion con una banda nera.